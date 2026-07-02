Beijer Ref AB Registered b Aktie

Beijer Ref AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMPX / ISIN: SE0015949748

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijer Ref Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijer Ref Registered B wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,70 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Ref Registered B 1,56 SEK je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,80 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,18 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,44 SEK, gegenüber 4,59 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 38,94 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 37,07 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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