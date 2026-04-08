Beijer Ref AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3CMPX / ISIN: SE0015949748

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijer Ref Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijer Ref Registered B wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,958 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Beijer Ref Registered B einen Gewinn von 0,940 SEK je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,90 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Beijer Ref Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,67 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,55 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,81 Milliarden SEK, gegenüber 37,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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