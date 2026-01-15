Beijer Ref AB Registered b Aktie

WKN DE: A3CMPX / ISIN: SE0015949748

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijer Ref Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijer Ref Registered B präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Ref Registered B 0,890 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,50 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,81 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,99 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,39 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 37,34 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

