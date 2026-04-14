Beijing E-Town Semiconductor Technology a Aktie

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ISIN: CNE1000074T5

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing E-Town Semiconductor Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,040 CNY je Aktie gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,440 CNY, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 7,13 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden CNY generiert wurden.

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