Beijing Kingsoft Office Software a Aktie

Beijing Kingsoft Office Software a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Kingsoft Office Software, A stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,04 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent auf 1,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 CNY im Vergleich zu 3,97 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden CNY, gegenüber 5,87 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A- 229,27 -1,36% Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Minus. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen