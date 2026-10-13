Beijing Kingsoft Office Software a Aktie
WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Kingsoft Office Software, A stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,04 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent auf 1,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 CNY im Vergleich zu 3,97 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden CNY, gegenüber 5,87 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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