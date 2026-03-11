|
11.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beijing Kingsoft Office Software, A lädt voraussichtlich am 26.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,56 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 19,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,31 CNY erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,84 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,08 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,56 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 6,00 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
