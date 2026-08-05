Beijing Kingsoft Office Software a Aktie

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WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Kingsoft Office Software, A veröffentlicht voraussichtlich am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 CNY je Aktie vermeldet.

Beijing Kingsoft Office Software, A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,97 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,05 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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