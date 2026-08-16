Beijing Roborock Technology a Aktie

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WKN DE: A2QJ99 / ISIN: CNE100003R80

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16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Roborock Technology A wird voraussichtlich am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Beijing Roborock Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beijing Roborock Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,56 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,48 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,37 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,29 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,32 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,65 Milliarden CNY im Vorjahr.

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