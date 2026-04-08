Beijing Roborock Technology a Aktie

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WKN DE: A2QJ99 / ISIN: CNE100003R80

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Roborock Technology A stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 CNY. Dies würde einer Verringerung von 37,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Beijing Roborock Technology A 1,96 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 32,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,55 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,45 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,69 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 18,55 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 11,89 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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