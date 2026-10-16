Beijing-Shanghai High Speed Railway a Aktie
WKN DE: A2P6V4 / ISIN: CNE100003RV9
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing-Shanghai High Speed Railway A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing-Shanghai High Speed Railway A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 12,28 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,288 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,270 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 44,91 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 42,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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