Erste Schätzungen: Beijing Tiantan Biological Products A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Tiantan Biological Products A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,091 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Tiantan Biological Products A noch 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,20 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 32,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,77 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,349 CNY, gegenüber 0,550 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at