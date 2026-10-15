Beijing Tiantan Biological Products a Aktie

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WKN: 915227 / ISIN: CNE000000WF9

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Beijing Tiantan Biological Products A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Tiantan Biological Products A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,113 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,56 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 23,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,442 CNY, gegenüber 0,550 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 5,66 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,14 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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