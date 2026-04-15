Beijing Tiantan Biological Products a Aktie

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WKN: 915227 / ISIN: CNE000000WF9

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijing Tiantan Biological Products A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Tiantan Biological Products A wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,132 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,22 Prozent auf 1,33 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tiantan Biological Products A noch 1,30 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,675 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,75 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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