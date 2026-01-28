Erste Schätzungen: Belden CDT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Belden CDT öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Belden CDT 1,42 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 696,9 Millionen USD gegenüber 666,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,42 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,80 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,46 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at