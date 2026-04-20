BellRing Brands Aktie
WKN DE: A3DGED / ISIN: US07831C1036
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BellRing Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BellRing Brands lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BellRing Brands die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,317 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 608,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 588,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2,42 Milliarden USD im Vergleich zu 2,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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