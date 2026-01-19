BellRing Brands Aktie
WKN DE: A3DGED / ISIN: US07831C1036
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BellRing Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BellRing Brands präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,318 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 46,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 505,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 532,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

