Erste Schätzungen: BellRing Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BellRing Brands wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BellRing Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BellRing Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 545,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 547,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,33 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at