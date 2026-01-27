Benefit Street Partners Realty Trust Aktie

Benefit Street Partners Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5PP / ISIN: US35243J1016

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Benefit Street Partners Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Benefit Street Partners Realty Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,278 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Benefit Street Partners Realty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 93,7 Millionen USD gegenüber 137,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,68 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,820 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 294,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 553,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs 8,50 0,59% Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

