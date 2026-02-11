Erste Schätzungen: Bentley Systems B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bentley Systems B lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bentley Systems B ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 381,8 Millionen USD gegenüber 349,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

