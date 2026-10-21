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WKN DE: A2QDK6 / ISIN: US08265T2087

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bentley Systems B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bentley Systems B wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,331 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 420,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 375,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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