Erste Schätzungen: Bentley Systems B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bentley Systems B lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bentley Systems B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,316 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bentley Systems B noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bentley Systems B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 412,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 364,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at