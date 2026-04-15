BeOne Medicines Aktie
WKN DE: A41ANK / ISIN: CH1391448177
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BeOne Medicines gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BeOne Medicines wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten schätzen, dass BeOne Medicines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 HKD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,31 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 30,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BeOne Medicines einen Umsatz von 8,69 Milliarden HKD eingefahren.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 50,13 Milliarden HKD, gegenüber 41,65 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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