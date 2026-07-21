Erste Schätzungen: BeOne Medicines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BeOne Medicines wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 HKD gegenüber 0,500 HKD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,27 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,62 Milliarden HKD aus.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,13 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 50,98 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 41,65 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at