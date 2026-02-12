BeOne Medicines Aktie
WKN DE: A41ANK / ISIN: CH1391448177
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BeOne Medicines zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BeOne Medicines wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,841 HKD je Aktie gegenüber -0,850 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,77 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei BeOne Medicines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,40 Milliarden HKD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,84 HKD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,680 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 41,19 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,73 Milliarden HKD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
