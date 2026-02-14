Erste Schätzungen: Berkshire Hathaway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Berkshire Hathaway lädt voraussichtlich am 28.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8257,89 USD gegenüber 13695,00 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 96,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,92 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 32206,34 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 61900,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 385,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 371,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at