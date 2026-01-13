Berkshire Hills Bancorp Aktie
Erste Schätzungen: Berkshire Hills Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Berkshire Hills Bancorp wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Berkshire Hills Bancorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 230,9 Millionen USD aus.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 573,2 Millionen USD, gegenüber 645,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
