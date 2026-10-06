06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Berkshire Hills Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Berkshire Hills Bancorp wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,777 USD je Aktie gegenüber -0,570 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 223,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Berkshire Hills Bancorp einen Umsatz von 227,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 885,9 Millionen USD, gegenüber 881,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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