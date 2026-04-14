Erste Schätzungen: Berkshire Hills Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Berkshire Hills Bancorp äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,838 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hills Bancorp 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 36,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 230,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 168,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 944,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 881,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at