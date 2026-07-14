Berkshire Hills Bancorp Aktie

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WKN: 676594 / ISIN: US0846801076

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Berkshire Hills Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Berkshire Hills Bancorp wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,767 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 27,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 221,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 173,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 892,3 Millionen USD, gegenüber 881,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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