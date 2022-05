Erste Schätzungen: Best Buy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Best Buy präsentiert voraussichtlich am 24.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,60 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,25 Prozent verringert. Damals waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,45 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,98 USD je Aktie, gegenüber 10,01 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 50,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 51,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at