Erste Schätzungen: Best Buy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Best Buy wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,46 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 355,56 Prozent erhöht. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Best Buy 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,89 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Best Buy 13,95 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,29 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 41,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 41,53 Milliarden USD waren.

