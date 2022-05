Erste Schätzungen: BEST präsentiert Quartalsergebnisse

BEST veröffentlicht voraussichtlich am 08.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -9,014 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,750 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll BEST mit einem Umsatz von insgesamt 6,29 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,24 Prozent verringert.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -2,527 CNY, gegenüber -15,600 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 13,75 Milliarden CNY im Vergleich zu 11,43 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

