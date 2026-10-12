Beta Bionics Aktie
WKN DE: A40ZGL / ISIN: US08659B1026
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beta Bionics präsentiert Quartalsergebnisse
Beta Bionics lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,521 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,63 Prozent auf 34,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,019 USD im Vergleich zu -1,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 126,7 Millionen USD, gegenüber 100,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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