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WKN DE: A40ZGL / ISIN: US08659B1026

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beta Bionics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beta Bionics präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,580 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beta Bionics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 31,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 23,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,177 USD, gegenüber -1,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 133,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 100,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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