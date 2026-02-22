BETA Technologie a Aktie
WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039
|
22.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BETA Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BETA Technologies A wird voraussichtlich am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,517 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BETA Technologies A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,401 USD, gegenüber -1,370 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 31,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 15,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!