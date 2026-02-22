Erste Schätzungen: BETA Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BETA Technologies A wird voraussichtlich am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,517 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BETA Technologies A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,401 USD, gegenüber -1,370 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 31,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 15,1 Millionen USD generiert wurden.

