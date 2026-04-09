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Betsson AB Registered b Aktie

Betsson AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40HBD / ISIN: SE0022726485

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Betsson Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Betsson Registered B wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Betsson Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,287 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,93 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 292,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,30 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR, gegenüber 14,25 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,22 Milliarden EUR im Vergleich zu 13,25 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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