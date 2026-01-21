Betsson AB Registered b Aktie

Betsson AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40HBD / ISIN: SE0022726485

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Betsson Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Betsson Registered B wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,341 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 307,3 Millionen EUR für Betsson Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,53 Milliarden SEK erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 15,08 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,66 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

