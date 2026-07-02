Erste Schätzungen: Betsson Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Betsson Registered B lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 EUR je Aktie gegenüber 3,91 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 304,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,33 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,890 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,25 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,20 Milliarden EUR, gegenüber 13,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at