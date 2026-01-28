Erste Schätzungen: Bewi ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bewi ASA Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bewi ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,007 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,820 NOK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 196,3 Millionen EUR betragen, verglichen mit 2,24 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR, gegenüber -1,750 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 808,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,99 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at