Bewi ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QBBR / ISIN: NO0010890965
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Bewi ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bewi ASA Registered öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bewi ASA Registered noch -0,470 NOK je Aktie verloren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 201,0 Millionen EUR für Bewi ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,96 Milliarden NOK erzielt wurde.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,750 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 801,3 Millionen EUR, gegenüber 8,99 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bewi ASA Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Bewi ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Bewi ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bewi ASA Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bewi ASA Registered Shs
|1,47
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.