28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Bewi ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bewi ASA Registered öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bewi ASA Registered noch -0,470 NOK je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 201,0 Millionen EUR für Bewi ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,96 Milliarden NOK erzielt wurde.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,750 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 801,3 Millionen EUR, gegenüber 8,99 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

