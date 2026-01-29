Erste Schätzungen: Beyond Air verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Air veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,750 USD. Das entspräche einem Gewinn von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,000 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 100,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,842 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -13,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,3 Millionen USD, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at