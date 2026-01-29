Beyond Air Aktie
WKN DE: A41C99 / ISIN: US08862L2025
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beyond Air verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Beyond Air veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,750 USD. Das entspräche einem Gewinn von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,000 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 100,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,842 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -13,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,3 Millionen USD, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Air Inc Registered shs
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Beyond Air verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Beyond Air präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Beyond Air stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Beyond Air Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Air Inc Registered shs
|0,00
|0,00%