Erste Schätzungen: Beyond Air veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beyond Air äußert sich voraussichtlich am 16.06.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,266 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,83 Prozent verringert. Damals waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beyond Air einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,212 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at