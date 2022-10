Erste Schätzungen: Beyond Meat gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Beyond Meat-Bilanz.

Beyond Meat wird voraussichtlich am 09.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,152 USD. Dies würde einen Verlust von 32,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Beyond Meat -0,870 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,33 Prozent auf 94,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat noch 106,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -5,267 USD je Aktie, gegenüber -2,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 440,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 464,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

