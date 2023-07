Erste Schätzungen: Bezeq The Israel Telecommunication legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bezeq The Israel Telecommunication veröffentlicht voraussichtlich am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,149 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 617,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,566 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,496 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahr.

