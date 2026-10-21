BGC Grou a Aktie
WKN DE: A3EQAC / ISIN: US0889291045
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BGC Group A legt Quartalsergebnis vor
BGC Group A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,335 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BGC Group A 0,060 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 824,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 736,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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