28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BGC Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BGC Group A wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 750,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 31,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 571,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,26 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

