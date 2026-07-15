Erste Schätzungen: BGC Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BGC Group A lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,99 Prozent auf 812,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BGC Group A noch 781,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 3,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at