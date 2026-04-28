Erste Schätzungen: Bharti Airtel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bharti Airtel präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 12,56 INR aus. Im letzten Jahr hatte Bharti Airtel einen Gewinn von 19,02 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 548,37 Milliarden INR – ein Plus von 14,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharti Airtel 478,76 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46,35 INR, gegenüber 58,00 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 2.107,94 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.729,85 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at