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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bharti Airtel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bharti Airtel stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 15,41 INR aus. Im letzten Jahr hatte Bharti Airtel einen Gewinn von 11,72 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 601,68 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,45 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 32 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 63,21 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 45,96 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich auf 2.441,12 Milliarden INR, gegenüber 2.109,73 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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