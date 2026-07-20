Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bharti Airtel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bharti Airtel lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bharti Airtel die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,56 INR gegenüber 10,26 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 571,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 494,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,25 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 45,96 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.401,23 Milliarden INR, gegenüber 2.109,73 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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